В Ставропольском крае отразили налет беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили налет украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Глава региона поблагодарил «защитников неба».

Владимиров предупредил, что в крае продолжает действовать режим беспилотной опасности.

В ночь на 20 мая он сообщил, что силы ПВО отражают атаку беспилотников на промзону в Невинномысске. Владимиров отметил, что «есть сбития», и призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА. Глава региона напомнил, что публикация кадров работы ПВО грозит административной ответственностью.

Предыдущая попытка атаки дронов Вооруженных сил Украины на Невинномысск состоялась 16 мая. Тогда силы ПВО также отразили налет без пострадавших и разрушений.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.