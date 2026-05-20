Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Ставропольском крае отразили налет беспилотников ВСУ

Владимиров: силы ПВО отразили атаку украинских дронов на промзону Невинномысска
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили налет украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Глава региона поблагодарил «защитников неба».

Владимиров предупредил, что в крае продолжает действовать режим беспилотной опасности.

В ночь на 20 мая он сообщил, что силы ПВО отражают атаку беспилотников на промзону в Невинномысске. Владимиров отметил, что «есть сбития», и призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА. Глава региона напомнил, что публикация кадров работы ПВО грозит административной ответственностью.

Предыдущая попытка атаки дронов Вооруженных сил Украины на Невинномысск состоялась 16 мая. Тогда силы ПВО также отразили налет без пострадавших и разрушений.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!