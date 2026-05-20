Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Калужской области силы ПВО сбили семь беспилотников

Шапша: в Калужской области за ночь уничтожено семь дронов
Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение ночи над территорией Калужской области семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Дроны были сбиты в Боровском, Людиновском, Медынском, Мосальском и Хвастовичском муниципальных округах.

Губернатор отметил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

20 мая стало известно, что средства противовоздушной обороны отразили в Ставропольском крае налет украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска.

За день до этого министерство обороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение шести часов перехватили и уничтожили над регионами России 56 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!