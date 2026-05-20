В Калужской области силы ПВО сбили семь беспилотников

Шапша: в Калужской области за ночь уничтожено семь дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение ночи над территорией Калужской области семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Дроны были сбиты в Боровском, Людиновском, Медынском, Мосальском и Хвастовичском муниципальных округах.

Губернатор отметил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

20 мая стало известно, что средства противовоздушной обороны отразили в Ставропольском крае налет украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска.

За день до этого министерство обороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение шести часов перехватили и уничтожили над регионами России 56 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.