Власти Ростовской области рассказали об отражении воздушной атаки

Ночью в Ростовской области перехватили около 20 беспилотников
Около 20 беспилотников уничтожили ночью в четырех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около двух десятков БПЛА в 4 районах: Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Чертковском», — написал он, отметив, что данных о пострадавших и разрушениях нет.

Беспилотная опасность в регионе сохраняется, добавил губернатор.

Утром в среду губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили налет украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. По его данным, повреждений нет, никто не пострадал.

Кроме того, Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны украинских войск.

Ранее мужчина пострадал при ударе украинского БПЛА по автомобилю под Шебекино.

 
