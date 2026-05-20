ВСУ обстреляли ракетами Белгород

Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами Белгород и Белгородский округ. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

«В Белгороде пробита кровля многоквартирного дома», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях ракетной атаки уточняется.

19 мая украинский дрон атаковал автомобиль в селе Доброе Белгородской области. В результате атаки пострадал мужчина. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2 в Белгороде с минно-взрывной травмой и осколочным ранением живота.

15 мая ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгороде. По данным оперштаба, повреждения зафиксированы в более 70 квартирах. Также белгородские власти сообщили о состоянии пострадавших жильцов многоэтажки. Трехлетний ребенок попал в детскую областную клиническую больницу. Еще трое остаются под присмотром врачей в медицинских учреждениях Белгорода, остальные отпущены домой на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что украинская компания по производству моделей оружия продолжает зарабатывать в России.

 
