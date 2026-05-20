Осужденный экс-замминистра обороны Иванов изъявил желание стать штурмовиком на СВО

Бывший заместитель обороны России Тимур Иванов готов отправиться в зону специальной военной операции (СВО) штурмовиком в случае заключения контракта с Минобороны. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

«Со всей очевидностью ему понятно, что при заключении с ним контракта вероятность отправки именно в штурмовые подразделения максимальна, поскольку такой порядок действует сейчас и за его соблюдением строго следят», — сказал защитник.

18 мая суд оставил без движения жалобу Иванова, который ранее потребовал через суд отправить его в зону СВО. Как следует из судебных материалов, экс-замминистра обороны подал апелляционную жалобу с нарушением требований Кодекса административного судопроизводства — к ней не было приложено подтверждение уплаты госпошлины. Суд дал срок до 31 мая 2026 года для устранения недостатков.

В начале марта Иванов заявил, что хочет воспользоваться правом уйти на СВО, «искупить кровью» свою вину и при необходимости отдать жизнь за родину.

24 апреля этого года стало известно, что общая сумма трех взяток по второму уголовному делу Иванова превысила 1,415 млрд рублей. Экс-чиновника также обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере и незаконном хранении и изготовлении оружия.

Ранее Тимуру Иванову смягчили условия в СИЗО.