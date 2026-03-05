Размер шрифта
Осужденный экс-замминистра обороны России хочет «искупить кровью» свою вину на СВО

Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил о готовности искупить вину кровью на СВО
Аня Громова/«Газета.Ru»

Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», заявил, что хочет воспользоваться правом уйти в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне на сегодняшний день не дают даже права защитить свою Родину, чтобы отстоять свое имя», — посетовал Иванов.

Он заявил, что хочет «искупить кровью» свою вину и при необходимости отдать жизнь на СВО.

5 марта Мещанский суд Москвы отклонил иск Иванова к московскому военкомату, несмотря на желание экс-замминистра уйти в зону СВО. В Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы говорится, что возможность искупить вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта с Минобороны РФ и отправки на фронт является «привилегией, а не индульгенцией».

2 марта военкомат Москвы отказал в отборе на воинскую службу и заключении контракта Тимуру Иванову. Экс-замминистра обороны России не смог обжаловать это решение в суде.

Бывший чиновник дважды пытался попасть на СВО. Первый раз ему отказали, сославшись на то, что для него нет подходящей должности. Второе обращение осталось без объяснения. Адвокат Иванова Денис Балуев заявлял, что тот готов отправиться в зону СВО штурмовиком, чтобы восстановить свое имя и репутацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо число отправившихся на СВО фигурантов уголовных дел.

 
