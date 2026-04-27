Стало известно о долге экс-замминистра обороны Тимура Иванова в 200 млн рублей

Бывший зам-министра обороны Тимур Иванов задолжал 216 млн рублей Главному управлению обустройства войск. Об этом пишет Telegram-канал Mash Money.

«Это не первый его крупный долг: арбитражный суд Москвы включил сумму в третью очередь, где уже копятся другие обязательства», — сказано в посте.

В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и начал процедуру реализации его имущества.

24 апреля этого года стало известно, что общая сумма трех взяток по второму уголовному делу бывшего заместителя министра обороны превысила 1,415 млрд рублей. Московский суд в этот день начал закрытый процесс над Тимуром Ивановым. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток, отмывании денег в особо крупном размере, а также незаконном хранении и изготовлении оружия.

Ранее арест Тимура Иванова по делу о взятках на 1,3 млрд рублей был продлен судом еще на полгода.