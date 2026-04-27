Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Стало известно о долге экс-замминистра обороны Тимура Иванова в 200 млн рублей

Илья Питалев/РИА Новости

Бывший зам-министра обороны Тимур Иванов задолжал 216 млн рублей Главному управлению обустройства войск. Об этом пишет Telegram-канал Mash Money.

«Это не первый его крупный долг: арбитражный суд Москвы включил сумму в третью очередь, где уже копятся другие обязательства», — сказано в посте.

В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и начал процедуру реализации его имущества.

24 апреля этого года стало известно, что общая сумма трех взяток по второму уголовному делу бывшего заместителя министра обороны превысила 1,415 млрд рублей. Московский суд в этот день начал закрытый процесс над Тимуром Ивановым. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток, отмывании денег в особо крупном размере, а также незаконном хранении и изготовлении оружия.

Ранее арест Тимура Иванова по делу о взятках на 1,3 млрд рублей был продлен судом еще на полгода.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
