Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Армия

Военблогер Тринадцатый вышел на связь после слухов о его пропаже на передовой

Военблогер Гузенко объяснил слухи о своей пропаже сбоями связи в зоне СВО
Телеграм-канал «Тринадцатый»

Российский военблогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый, о пропаже которого сообщили неделю назад, вышел на связь в своем Telegram-канале.

Гузенко попросил прощения у своих подписчиков и пояснил, что был вынужден временно «исчезнуть с радаров» из-за проблем со связью в тех местах, где он сейчас находится. По его словам, у солдат там отсутствует доступ к системе Starlink, что и помешало ему выйти на связь раньше.

«Ну, во-первых, всем привет! Шум, конечно, поднялся конкретный, и видит Бог, что этого я хотел меньше всего. Случилось это потому, что я никому ничего не сказал и «исчез с радаров», тут неудобно получилось, каюсь», — написал военблогер.

Об исчезновении Гузенко первым сообщил анонимный администратор его канала. В посте от 12 мая он написал, что блогера якобы отправили на боевое задание с травмой ноги. После этой публикации в соцсетях и СМИ начали распространяться слухи о пропаже Тринадцатого на передовой. С 2024 года он участвует в боевых действиях в зоне СВО по контракту с Минобороны.

Ранее военблогер Гузенко записал видео с автоматом.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!