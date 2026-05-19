Военблогер Тринадцатый вышел на связь после слухов о его пропаже на передовой

Российский военблогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый, о пропаже которого сообщили неделю назад, вышел на связь в своем Telegram-канале.

Гузенко попросил прощения у своих подписчиков и пояснил, что был вынужден временно «исчезнуть с радаров» из-за проблем со связью в тех местах, где он сейчас находится. По его словам, у солдат там отсутствует доступ к системе Starlink, что и помешало ему выйти на связь раньше.

«Ну, во-первых, всем привет! Шум, конечно, поднялся конкретный, и видит Бог, что этого я хотел меньше всего. Случилось это потому, что я никому ничего не сказал и «исчез с радаров», тут неудобно получилось, каюсь», — написал военблогер.

Об исчезновении Гузенко первым сообщил анонимный администратор его канала. В посте от 12 мая он написал, что блогера якобы отправили на боевое задание с травмой ноги. После этой публикации в соцсетях и СМИ начали распространяться слухи о пропаже Тринадцатого на передовой. С 2024 года он участвует в боевых действиях в зоне СВО по контракту с Минобороны.

Ранее военблогер Гузенко записал видео с автоматом.