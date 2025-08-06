Военблогер Гузенко записал видео с автоматом и пообещал живым не сдаваться

Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый» и принимающий участие в боевых действиях на Украине, записал видео с автоматом. Ролик появился в его Telegram-канале.

На кадрах мужчина держит в руках оружие и говорит, что он, возможно, в последний раз выходит в эфир.

«За мной пришли, живым не сдамся», — подчеркивает Гузенко.

После видео мужчина опубликовал еще несколько постов, в которых попросил подписчиков не удивляться, если он перестанет выходить на связь. По его словам, вокруг его жилища собрались вооруженные люди.

«[Они] ищут меня, я успел уйти», — добавил блогер.

В ноябре 2024 года Гузенко подписал контракт с министерством обороны РФ. После этого мужчина отправился в зону проведения специальной военной операции.

4 августа текущего года военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) оказалась на грани катастрофы. Как он отметил, над Славянско-Краматорской группировкой ВСУ постепенно начали «сгущаться тучи».

Ранее военные корреспонденты сообщили, что бойцы Вооруженных сил РФ окружили Красноармейск с трех сторон.