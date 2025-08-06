На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский военблогер Гузенко записал видео с автоматом

Военблогер Гузенко записал видео с автоматом и пообещал живым не сдаваться
true
true
true
close
Сообщество Русского Добровольца с позывным «Тринадцатый»

Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый» и принимающий участие в боевых действиях на Украине, записал видео с автоматом. Ролик появился в его Telegram-канале.

На кадрах мужчина держит в руках оружие и говорит, что он, возможно, в последний раз выходит в эфир.

«За мной пришли, живым не сдамся», — подчеркивает Гузенко.

После видео мужчина опубликовал еще несколько постов, в которых попросил подписчиков не удивляться, если он перестанет выходить на связь. По его словам, вокруг его жилища собрались вооруженные люди.

«[Они] ищут меня, я успел уйти», — добавил блогер.

В ноябре 2024 года Гузенко подписал контракт с министерством обороны РФ. После этого мужчина отправился в зону проведения специальной военной операции.

4 августа текущего года военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) оказалась на грани катастрофы. Как он отметил, над Славянско-Краматорской группировкой ВСУ постепенно начали «сгущаться тучи».

Ранее военные корреспонденты сообщили, что бойцы Вооруженных сил РФ окружили Красноармейск с трех сторон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами