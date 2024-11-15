Арестованный военблогер «Тринадцатый» подписал контракт с Минобороны РФ

Военный блогер Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» подписал контракт с министерством обороны России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчину освободили из-под стражи. Уголовное дело против него приостановили. Сейчас «Тринадцатый» готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Гузенко задержали 5 октября на городской площади Новопавловска (Ставропольский край) по статье 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).

Во время задержания он оказал сопротивление, после чего против него возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Блогер отказался давать показания во время допроса.

Гузенко участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Он был объявлен в международный розыск после того, как в 2022 году нарушил меру пресечения по делу о драке и уехал из-под домашнего ареста в зону проведения СВО. На мужчину было заведено уголовное дело о хулиганстве. Как писали СМИ, летом 2021 года он выстрелил мужчине в лицо светошумовым патроном из аэрозольного пистолета. Сам Гузенко утверждал, что заступился за женщину, на которую напал наркоман.

Ранее задержание «Тринадцатого» попало на видео.