Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестованный военблогер «Тринадцатый» подписал контракт с Минобороны РФ

Baza: арестованный военный блогер Гузенко подписал контракт с Минобороны России

close
Телеграм-канал «Тринадцатый»

Военный блогер Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» подписал контракт с министерством обороны России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчину освободили из-под стражи. Уголовное дело против него приостановили. Сейчас «Тринадцатый» готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Гузенко задержали 5 октября на городской площади Новопавловска (Ставропольский край) по статье 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).

Во время задержания он оказал сопротивление, после чего против него возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Блогер отказался давать показания во время допроса.

Гузенко участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Он был объявлен в международный розыск после того, как в 2022 году нарушил меру пресечения по делу о драке и уехал из-под домашнего ареста в зону проведения СВО. На мужчину было заведено уголовное дело о хулиганстве. Как писали СМИ, летом 2021 года он выстрелил мужчине в лицо светошумовым патроном из аэрозольного пистолета. Сам Гузенко утверждал, что заступился за женщину, на которую напал наркоман.

Ранее задержание «Тринадцатого» попало на видео.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами