В Алтайском крае осудили военного за нападение и кражу

В Алтайском крае военного и его подельников-подростков осудили за нападение
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Ивана Расковалова к 12,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

После командировки 14 сентября 2024 года Расковалов не явился на службу, а 5 июня 2025 года вместе с двумя несовершеннолетними совершил разбойное нападение в Бийске, похитив банковскую карту у местного жителя, позже сняв с нее 300 тысяч рублей.

Через четыре дня Расковалова задержали. Суд, учитывая особо опасный рецидив и совокупность преступлений, приговорил его к 12,5 годам колонии особого режима, его совершеннолетнего знакомого — к 4,5 годам колонии общего режима, второго соучастника-подростка — к 4 годам воспитательной колонии. Приговор еще не вступил в законную силу.

До этого российского военнослужащего приговорили за мошенничество в отношении раненых сослуживцев в зоне СВО. В марте 2025 года мужчина находился в районе боевых действий и узнал о ранениях двух военнослужащих. Используя эту информацию, он предложил им за денежное вознаграждение содействие в эвакуации с линии боевого соприкосновения, не имея на это каких-либо полномочий. Согласившись на условия, пострадавшие перевели на его банковский счет 800 тысяч рублей.

Ранее суд направил в тюрьму рецидивиста за оставление военной части в зоне СВО.

 
