Житель Шебекино пострадал в результате взрыва дрона ВСУ

Мужчина пострадал в результате детонации украинского дрона в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба в Telegram-канале.

Медики скорой оказали помощь мужчине на месте происшествия. У него диагностировали акубаротравму — повреждение структур среднего и внутреннего уха (контузия. — прим. ред.). От госпитализации пострадавший отказался.

Кроме того, из-за взрыва дрона ВСУ были повреждены окна в многоквартирном доме, фасад и остекление социального объекта, а также легковой автомобиль. На месте работают все оперативные службы.

16 мая при атаке дрона в Шебекино Белгородской области пострадал 14-летний мальчик. Он получил слепое осколочное ранение головы. Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны.

18 мая во время детонации дрона ВСУ в поселке Борисовка Белгородской области не выжили двое мужчин. Еще двое получили тяжелые ранения. Одного доставили в реанимацию с проникающим ранением живота и множественными осколочными ранениями рук и ног. Второго госпитализировали с множественными осколочными ранениями.

Ранее российский город защитили от «напасти» беспилотников с помощью иконы.