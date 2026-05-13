В Брянской области мирный житель не выжил в результате атаки ВСУ

Житель Брянской области не выжил в результате атаки ВСУ по «Почте России»

В результате удара Вооруженных сил Украины по Севскому району Брянской области не выжил мирный гражданин, а отделение «Почты России» было повреждено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз на платформе МАХ.

«ВСУ атаковали территорию, прилегающую к отделению «Почты России» в городе Севск. <...> Повреждено здание «Почты России, три легковых автомобиля», — отметил губернатор в своем сообщении.

Кроме того, он выразил соболезнования семье и добавил, что будет оказана материальная помощь и поддержка родным.

13 мая Министерство обороны России сообщило, что в период с 9:00 до 14:00 по московскому времени было перехвачено 53 украинских беспилотных летательных аппарата. Действия противовоздушной обороны были зафиксированы в Крыму и в 12 российских регионах, среди которых Московская область, а также Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Рязанская и Тульская области.

Ранее в Ярославле обломок БПЛА попал в промобъект.