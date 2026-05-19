В Дамаске произошел взрыв

Взрывное устройство сработало в Дамаске в районе Баб-Шарки, рядом с одним из зданий министерства обороны страны. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

По данным сирийской газеты Al-Watan, был заминирован автомобиль. В результате детонации пострадал один военнослужащий, он не выжил.

В Минобороны уточнили, что одна из спецгрупп сирийской армии нашла взрывное устройство, подготовленное к подрыву рядом с одним из зданий ведомства. С ним начали работать оперативно и попытались обезвредить его. Вскоре после этого взорвался автомобиль.

В министерстве подтвердили, что в результате взрыва военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

10 мая также произошел взрыв в Дамаске. Тогда пострадали пять человек.

Ранее СМИ сообщили о тысячах заключенных игиловцев, сбежавших из лагеря в Сирии.