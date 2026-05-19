Депутат Колесник: ВСУ хотят переключить внимание с визита Путина в КНР на атаки

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил в беседе с «Лентой.ру», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются переключить внимание с визита президента РФ Владимира Путина в КНР на атаки по Ярославлю.

«Они пытаются как-то еще обозначить свою состоятельность с военной точки зрения. Ну и плюс, я думаю, что это происходит специально накануне визита нашего президента в Китай. Они пытаются переключить внимание с серьезнейшего государственного визита в КНР Владимира Путина, который может повлиять на геополитику всего мира», — поделился Колесник.

Он добавил, что удары по российским городам являются инициативой президента Украины Владимира Зеленского, «дни правления которого уже сочтены». Россия отвечает на это ударами по объектам ВПК, логистике, узловым станциям, критической инфраструктуре, нефтеперегонным заводам.

19 мая профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что удары ВСУ по российской инфраструктуре говорят об отчаянии Киева.

По его словам, «украинцы находятся в отчаянии». Киев пытается «спасти ситуацию», а также стремится втянуть в конфликт европейцев в надежде, что ситуация изменится.

При этом Миршаймер заметил, что Соединенные Штаты готовы заключить сделку с Россией, однако Европа и Украина всячески препятствуют такому развитию событий.

