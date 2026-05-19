Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре говорят об отчаянии Киева. Об этом в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, «украинцы находятся в отчаянии». Киев пытается «спасти ситуацию», а также стремится втянуть в конфликт европейцев в надежде, что ситуация изменится.

При этом Миршаймер заметил, что Соединенные Штаты готовы заключить сделку с Россией, однако Европа и Украина всячески препятствуют такому развитию событий.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что руководство Украины пытается настроить россиян против собственного государства, у Киева для этих целей есть серьезная подпитка от стран Запада. Он указал, что Украина перешла на террористические методы ведения конфликта против России. ВСУ поражают гражданские объекты, чтобы вызвать социальный взрыв, констатировал военный.

Сейчас в распоряжении Украины «большое количество различных типов летающих аппаратов», а также дальнобойные ракеты «Фламиного». Удары становятся «более массированные», подчеркнул Матвийчук.

Ранее в Госдуме назвали главный страх Зеленского.