Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Профессор словом «отчаяние» объяснил удары ВСУ по российской инфраструктуре

Профессор Миршаймер: атаки ВСУ по инфраструктуре России говорят об отчаянии
Нина Зотина/РИА Новости

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре говорят об отчаянии Киева. Об этом в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, «украинцы находятся в отчаянии». Киев пытается «спасти ситуацию», а также стремится втянуть в конфликт европейцев в надежде, что ситуация изменится.

При этом Миршаймер заметил, что Соединенные Штаты готовы заключить сделку с Россией, однако Европа и Украина всячески препятствуют такому развитию событий.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что руководство Украины пытается настроить россиян против собственного государства, у Киева для этих целей есть серьезная подпитка от стран Запада. Он указал, что Украина перешла на террористические методы ведения конфликта против России. ВСУ поражают гражданские объекты, чтобы вызвать социальный взрыв, констатировал военный.

Сейчас в распоряжении Украины «большое количество различных типов летающих аппаратов», а также дальнобойные ракеты «Фламиного». Удары становятся «более массированные», подчеркнул Матвийчук.

Ранее в Госдуме назвали главный страх Зеленского.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!