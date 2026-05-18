Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Российский город защитили от «напасти» беспилотников с помощью иконы

Священники с иконой объехали Пермь для защиты от беспилотников
Пермская митрополия

В Перми священники провели крестный ход, чтобы «избавиться от напасти» беспилотников. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу Пермской епархии.

«В последнее время в нашем городе несколько раз объявляли беспилотные атаки, и чтобы избавиться от этой напасти, Глава Пермской митрополии провел молебен», — рассказали священники.

Служители церкви объехали город с иконой Божией Матери «Пермская» и освятили пределы Перми, вознося молитвы о мире и благополучии жителей Прикамья. Молебны совершили на Восточном въезде в город, у часовни на кладбище Банная гора, около Пермской гидроэлектростанции (ГЭС), у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы и в других значимых местах города.

В Пермской епархии отметили, что такие крестные ходы — древняя традиция, к которой прибегают в периоды сложных исторических событий, общественных потрясений и эпидемий. В предыдущий раз подобный крестный ход проводился во время пандемии коронавируса, чтобы защитить жителей Перми от болезни.

8 мая промышленные площадки Пермского края подверглись атаке украинских беспилотников. Сотрудников предприятий эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет. Жителей региона призвали слушать системы оповещения и в случае угрозы направляться в укрытия. В качестве укрытий власти рекомендуют использовать подвалы и цокольные этажи зданий, подземные переходы, парковки и первые этажи подъездов многоквартирных домов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!