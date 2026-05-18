Российский город защитили от «напасти» беспилотников с помощью иконы

В Перми священники провели крестный ход, чтобы «избавиться от напасти» беспилотников. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу Пермской епархии.

«В последнее время в нашем городе несколько раз объявляли беспилотные атаки, и чтобы избавиться от этой напасти, Глава Пермской митрополии провел молебен», — рассказали священники.

Служители церкви объехали город с иконой Божией Матери «Пермская» и освятили пределы Перми, вознося молитвы о мире и благополучии жителей Прикамья. Молебны совершили на Восточном въезде в город, у часовни на кладбище Банная гора, около Пермской гидроэлектростанции (ГЭС), у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы и в других значимых местах города.

В Пермской епархии отметили, что такие крестные ходы — древняя традиция, к которой прибегают в периоды сложных исторических событий, общественных потрясений и эпидемий. В предыдущий раз подобный крестный ход проводился во время пандемии коронавируса, чтобы защитить жителей Перми от болезни.

8 мая промышленные площадки Пермского края подверглись атаке украинских беспилотников. Сотрудников предприятий эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет. Жителей региона призвали слушать системы оповещения и в случае угрозы направляться в укрытия. В качестве укрытий власти рекомендуют использовать подвалы и цокольные этажи зданий, подземные переходы, парковки и первые этажи подъездов многоквартирных домов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.