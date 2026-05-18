В Белгородской области дрон убил двух мужчин

В Белгородской области при атаке дрона погибли два человека, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По данным властей, удар пришелся по поселку Борисовка Борисовского округа. После детонации беспилотника двое мужчин умерли на месте до приезда скорой помощи.

Еще одного пострадавшего доставили в реанимацию Борисовской центральной районной больницы с проникающим ранением живота и множественными осколочными ранениями рук и ног. Второго раненого в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями перевозят в областную клиническую больницу.

В результате атаки также повреждены несколько автомобилей. На месте продолжают работать экстренные и оперативные службы.

До этого при атаке дрона в Шебекино Белгородской области пострадал 14-летний мальчик. Он получил слепое осколочное ранение головы. Также в результате атаки в доме выбило окна, повреждены фасад и забор. В соседнем домовладении также пострадало остекление.

Ранее три человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ.

 
