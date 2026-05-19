Власти Приднестровья заявили, что Киев продолжает минировать границу с ПМР

Глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос заявил РИА Новости, что Киев продолжает минировать украинско-приднестровскую границу.

«Обстановка на приднестровско-украинском участке не претерпела существенных изменений по охране границы, за исключением фиксации со стороны Украины обновления инженерных сооружений, появления бетонных пирамид так называемых «зубов дракона», проволочных препятствий, минных заграждений», — поделился Гебос.

Он добавил, что власти Приднестровья не фиксируют каких-либо других активных действий на границе с Украиной.

8 мая спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявлял, что границы с Приднестровьем и Белоруссией являются «угрожающими» для Киева.

В апреле замглавы офиса Зеленского Павел Палиса говорил, что в планах российских войск есть создание «буферных зон» в Харьковской, Сумской, Черниговской областях и на территории Приднестровской Молдавской Республики.

