Запорожская АЭС третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ

На ЗАЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий день подряд атакуют Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта.

Как рассказали представители АЭС, украинский дрон нанес удар по территории, где размещена списанная техника. Никто из людей не пострадал.

«Разрушений, влияющих на работу основных объектов станции, не зафиксировано. Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме», — утверждается в заявлении.

В нем отмечается, что технологические процессы на станции находятся под строгим контролем. Радиационный фон в районе объекта соответствует норме.

Сотрудники АЭС также показали инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) место, куда ВСУ ударили накануне. Тогда целью стал транспортный цех электростанции.

«Подобные действия являются очередной попыткой дестабилизировать обстановку. Удары могут быть направлены на попытку осложнить работу станции, создать дополнительные риски для персонала и усилить психологическое давление на сотрудников ЗАЭС и жителей Энергодара», — подчеркнули в пресс-службе.

17 мая украинский беспилотник атаковал детский сад в Энергодаре, который является городом-спутником Запорожской АЭС. В здании оказались повреждены окна, на территории были зафиксированы следы возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее две автозаправки в Энергодаре были выведены из строя из-за атаки ВСУ.

 
