Война США и Израиля против Ирана
Военная разведка США оценила удары Украины по России

Inna Varenytsia/Reuters

Военная разведка США считает, что Украина наносит по России хаотические удары, которые не влияют на боеспособность и операции РФ. Об этом говорится в докладе Пентагона, Госдепартамента Соединенных Штатов и фактически ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID).

«По оценке американской военной разведки, у украинских ударов нет координации, высоких темпов и концентрации на критически важной военной инфраструктуре России, чтобы они имели оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции», — сказано в документе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепа и USAID.

В этом отчете рассматривается период с 1 января по 31 марта 2026 года. Он был передан на рассмотрение конгресса США.

18 мая РИА Новости сообщило со ссылкой на данные министерства обороны РФ, что средства ПВО в течение минувшей недели сбили над территорией России не менее 3124 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Больше всего вражеских дронов было перехвачено и уничтожено 13 мая (572) и 17 мая (1054). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны.

Атака беспилотников на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Удары затронули и Подмосковье — есть раненые и разрушения.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

 
