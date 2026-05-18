Украинские войска уничтожили два частных дома в Горловке

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) из-за атаки ВСУ уничтожены два частных дома. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки уничтожены два частных дома», — говорится в публикации.

Кроме того, в Калининском районе получил повреждения многоквартирный дом из-за атаки дрона.

16 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что обе автозаправочные станции в Энергодаре выведены из строя в результате постоянных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что новости из города все больше похожи на боевые сводки, так как украинские беспилотники бьют по мирным жителям и инфраструктуре населенного пункта.

В этот же день в оперштабе Белгородской области сообщили, что в Шебекино дрон взорвался на территории частного дома. В результате 14-летний мальчик получил слепое осколочное ранение головы.

Ранее в Курской области дрон упал на спортивную площадку.