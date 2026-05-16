Лихачев: обе АЗС в Энергодаре выведены из строя после ударов ВСУ

Обе автозаправочные станции в Энергодаре, который является городом — спутником Запорожской АЭС, выведены из строя в результате постоянных атак украинских войск. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции», — сказал он.

Как подчеркнул Лихачев, новости из города все больше похожи на боевые сводки, так как украинские беспилотники бьют по мирным жителям и инфраструктуре населенного пункта.

15 мая депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил: санкционировав атаку дронов на сотрудников ЗАЭС, президент Украины Владимир Зеленский «окончательно слетел с катушек».

По словам парламентария, западным странам пора осознать, какую змею они пригрели у себя на груди и не дать украинскому лидеру устроить новый Чернобыль, а также не снабжать его новыми пакетами помощи на приобретение очередных БПЛА.

Ранее украинские дроны не подпускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС.