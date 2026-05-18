В Минобороны РФ рассказали о сбитых за четыре часа беспилотниках

Минобороны: силы ПВО за четыре часа сбили 35 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

В публикации отмечается, что дроны самолетного типа были уничтожены в промежутке с 16:00 до 20:00 мск.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

До этого в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 18 мая уничтожили 50 украинских беспилотников над несколькими регионами России.

Средства ПВО в течение минувшей недели сбили над территорией России не менее 3124 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Больше всего вражеских дронов было перехвачено и уничтожено 13 мая (572) и 17 мая (1054). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.