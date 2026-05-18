Минобороны сообщило об уничтожении 50 дронов за ночь

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 18 мая уничтожили 50 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали с 21:00 мск 17 мая до 7:00 мск 18 мая. Дроны сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Средства ПВО в течение минувшей недели сбили над территорией России не менее 3124 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Больше всего вражеских дронов было перехвачено и уничтожено 13 мая (572) и 17 мая (1054). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны.

Атака беспилотников на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Удары затронули и Подмосковье, где есть раненые и разрушения.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.