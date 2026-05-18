Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

ВСУ обстреляли автомобиль в ДНР, мужчина не выжил

При ударе ВСУ по машине под Волновахой в ДНР пострадал человек
РИА Новости

В селе Дмитровка под Волновахой в Донецкой народной республике (ДНР) под обстрел украинской армии попал автомобиль. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Волновахского округа Константин Зинченко.

Автомобиль был атакован беспилотником. Известно, что один мужчина получил ранения, второго не удалось спасти.

Зинченко уточнил, что оба мужчин были гражданскими лицами.

До этого сообщалось, что в результате удара беспилотников по Дому культуры в Шахтерске пострадали семь человек. Как уточнил глава городской администрации Александр Шатов, в момент атаки в здании находились около 50 человек — сотрудники Дома культуры и посетители. Сам Шатов в это время проводил прием граждан.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по школе в Каменско-Днепровском округе Запорожской области. На момент атаки детей в школе не было, никто не пострадал.

Ранее в ДНР пять мирных граждан пострадали от удара дрона.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!