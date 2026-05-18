ВСУ обстреляли автомобиль в ДНР, мужчина не выжил

При ударе ВСУ по машине под Волновахой в ДНР пострадал человек

В селе Дмитровка под Волновахой в Донецкой народной республике (ДНР) под обстрел украинской армии попал автомобиль. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Волновахского округа Константин Зинченко.

Автомобиль был атакован беспилотником. Известно, что один мужчина получил ранения, второго не удалось спасти.

Зинченко уточнил, что оба мужчин были гражданскими лицами.

До этого сообщалось, что в результате удара беспилотников по Дому культуры в Шахтерске пострадали семь человек. Как уточнил глава городской администрации Александр Шатов, в момент атаки в здании находились около 50 человек — сотрудники Дома культуры и посетители. Сам Шатов в это время проводил прием граждан.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по школе в Каменско-Днепровском округе Запорожской области. На момент атаки детей в школе не было, никто не пострадал.

Ранее в ДНР пять мирных граждан пострадали от удара дрона.