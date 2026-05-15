Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

ВСУ атаковали беспилотником школу в Запорожской области

ТАСС: беспилотник ВСУ ударил по школе в Каменско-Днепровском округе
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по школе в Каменско-Днепровском округе Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в администрации округа.

«Около семи утра беспилотник ВСУ атаковал школу номер два села Ивановка. В результате удара в здании выбиты стекла», — сообщили агентству.

В администрации также добавили, что на момент атаки детей в школе не было, никто не пострадал. Кроме того, в результате ударов ВСУ беспилотниками по региону, пострадали частные дома в селах Водяное и Великая Знаменка, были повреждены два автомобиля.

Это уже не первый случай атаки украинских беспилотников на гражданские объекты, в том числе на школы в Запорожской области. Накануне дрон-камикадзе попытался атаковать школу в городе Васильевка. Он упал, но не разорвался, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий. Территория школы была оцеплена, о пострадавших не сообщалось.

Ранее над Воронежской областью силы ПВО уничтожили 18 БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!