ВСУ атаковали беспилотником школу в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по школе в Каменско-Днепровском округе Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в администрации округа.

«Около семи утра беспилотник ВСУ атаковал школу номер два села Ивановка. В результате удара в здании выбиты стекла», — сообщили агентству.

В администрации также добавили, что на момент атаки детей в школе не было, никто не пострадал. Кроме того, в результате ударов ВСУ беспилотниками по региону, пострадали частные дома в селах Водяное и Великая Знаменка, были повреждены два автомобиля.

Это уже не первый случай атаки украинских беспилотников на гражданские объекты, в том числе на школы в Запорожской области. Накануне дрон-камикадзе попытался атаковать школу в городе Васильевка. Он упал, но не разорвался, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий. Территория школы была оцеплена, о пострадавших не сообщалось.

Ранее над Воронежской областью силы ПВО уничтожили 18 БПЛА.