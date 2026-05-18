Литва решила превратить свои граничащие с Россией районы в минное поле

В рамках общеевропейского проекта Eastern Flank Watch («Восточный дозор») Литва собирается создать минное поле на границе с Россией. Об этом заявил глава литовского минобороны Робертас Каунас в интервью изданию Euractiv.

По словам министра, идея заключается в формировании вдоль границы сдерживающих сил, а если сдерживание не сработает — то полноценной линии обороны. В нее войдут противотанковые средства и мины для противодействия передвижению пехоты.

Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, однако прибалтийские республики, Польша и Финляндия уже вышли из этого договора.

Проект «Восточный дозор» был анонсирован осенью 2025 года как ответ на якобы существующие угрозы безопасности со стороны России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону называл рассуждения об этих угрозах фейками, которыми пытаются запугать европейских обывателей.

Ранее стало известно о планах Литвы и Финляндии запустить собственное производство мин.