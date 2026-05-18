Латвия закроет нефтебазу, на которую упал украинский БПЛА

LSM: нефтебаза в Латвии, где упал беспилотник ВСУ, будет закрыта

В Латвии полностью закроют нефтебазу в Резекне, где упали украинские беспилотники, передает гостелерадио LSM со ссылкой на сообщения компании East-West Transit, владеющей нефтебазой.

Владельцы нефтебазы объяснили, что решение было принято в связи с невозможностью обеспечения безопасности сотрудников.

7 мая в Минобороны России сообщили, что средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил в воздушном пространстве Латвии были обнаружены шесть беспилотников.

Чуть позже пять из них пропали в районе города Резекне на востоке республики. Один из них упал на нефтебазе в 50 километрах от границы с Россией. Шестой дрон сбили российские силы ПВО уже на территории РФ.

По данным Telegram-канала SHOT, БПЛА запускались с территории Житомирской области Украины и двигались по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте.

Ране стало известно, что премьер Латвии Силиня ушла в отставку после инцидента с украинскими дронами.