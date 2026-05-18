В Минобороны назвали число уничтоженных в зоне СВО украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за сутки сбила 265 украинских беспилотников в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 265 беспилотников и пять управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, силы Черноморского флота России в северной части Черного моря ликвидировали безэкипажный катер, принадлежащий ВСУ.

До этого в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 18 мая уничтожили 50 украинских беспилотников над несколькими регионами России.

Средства ПВО в течение минувшей недели сбили над территорией России не менее 3124 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Больше всего вражеских дронов было перехвачено и уничтожено 13 мая (572) и 17 мая (1054). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны.

