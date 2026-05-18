СМИ: наемники ВСУ потеряли телефон с именам членов подразделения в ДНР
Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, потеряли в ДНР смартфон с именами и позывными всего подразделения. Об этом газете New Zealand Herald рассказал бывший наемник Эддисон Джурейдини.

По его словам, российская сторона получила доступ к данным всех участников подразделения, поскольку в телефоне находилась информация о группе иностранных бойцов.

Как утверждает Джурейдини, устройство принадлежало одному из ликвидированных участников подразделения после неудачной операции.

До этого сообщалось, что ежемесячно около 600 иностранных наемников подписывают контракт с ВСУ. Утверждается, что в настоящий момент в сухопутных войсках ВСУ служат более 10 тысяч военных из 75 стран.

В январе стало известно о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. СМИ писали, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-го и 4-го батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение.

