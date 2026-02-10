Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) расформировал Интернациональный легион, пишет французская газета Le Monde.

Авторы публикации пишут, что руководство украинского Генштаба приглашает легионеров вступать в штурмовые полки.

«Это был шок. Нам сказали: «Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день», — поделился военный с позывным «Викинг».

Он добавил, что военнослужащие деморализованы, многие покинули ряды украинской армии.

В январе 2026 года СМИ сообщали о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. Уточнялось, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-го и 4-го батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение. После того, как военные подали жалобу о пересмотре реорганизации иностранного легиона, с должности отстранили командира второго батальона, отправив его выполнять задания в отдаленный регион Украины.

Ранее российские бойцы обнаружили грузинских наемников на Константиновском направлении.