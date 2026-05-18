Мирошник: на стороне Украины воюют наемники из Японии, Ирландии и Норвегии

Иностранные наемники из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, также есть много данных о большом количестве наемников из Латинской Америки, которым рекрутинговые компании оплатили дорогу, подписали контракт, наладили контакт с ВСУ и провели обучение.

«Это не ограничивается только Латинской Америкой. Там есть весь спектр стран вплоть до Японии, Ирландии, Норвегии, Голландии. Есть африканцы и азиаты», — сказал дипломат.

До этого сообщалось, что ежемесячно около 600 иностранных наемников подписывают контракт с ВСУ. Утверждается, что в настоящий момент в сухопутных войсках ВСУ служат более 10 тысяч военных из 75 стран.

В январе стало известно о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. СМИ писали, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-го и 4-го батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение.

Ранее сообщалось о бегстве наемников из Прибалтики и Восточной Европы с территории Украины.