Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Дипломат рассказал, наемники из каких стран воюют на стороне Украины

Мирошник: на стороне Украины воюют наемники из Японии, Ирландии и Норвегии
Илья Питалев/РИА Новости

Иностранные наемники из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, также есть много данных о большом количестве наемников из Латинской Америки, которым рекрутинговые компании оплатили дорогу, подписали контракт, наладили контакт с ВСУ и провели обучение.

«Это не ограничивается только Латинской Америкой. Там есть весь спектр стран вплоть до Японии, Ирландии, Норвегии, Голландии. Есть африканцы и азиаты», — сказал дипломат.

До этого сообщалось, что ежемесячно около 600 иностранных наемников подписывают контракт с ВСУ. Утверждается, что в настоящий момент в сухопутных войсках ВСУ служат более 10 тысяч военных из 75 стран.

В январе стало известно о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. СМИ писали, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-го и 4-го батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение.

Ранее сообщалось о бегстве наемников из Прибалтики и Восточной Европы с территории Украины.

 
Теперь вы знаете
Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и туристические навыки у школьников. Что нового к утру 18 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!