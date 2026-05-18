Беспилотники атаковали Кривой Рог на юго-востоке Украины

Вилкул: инфраструктура и предприятие повреждены от ударов БПЛА по Кривому Рогу
Инфраструктура и предприятие получили повреждения в результате ударов беспилотников по Кривому Рогу в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул в Telegram-канале.

«Повреждены предприятие и инфраструктура», — написал чиновник.

До этого сообщалось, что в городе Днепре (бывший Днепропетровск), который находится на юго-востоке Украины, произошли взрывы.

16 мая военкоры сообщили, что российские военные с помощью беспилотников «Герань-2» и «Гербера» нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины. «Мощный удар был по порту в Одессе», на территории которого принимают привезенные со стороны Румынии безэкипажные катера и устанавливают системы безэкипажного управления на катера.

Также в Запорожье ударный дрон взорвал цистерну с горюче-смазочными материалами, а в Киевской области удары были нанесены по скрытым складам и распределительным центрам.

Ранее мощные ракетные удары по Киеву попали на видео.

 
