Мощные ракетные удары по Киеву попали на видео

Жители Киева сняли на видео взрыв после массированного ракетного удара ВС РФ

В сети появились кадры последствий массированного удара по Киеву, после которого в городе были зафиксированы пожары и серьезные разрушения на объектах, которые использовали вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Киев Оперативный», публикуя соответствующие кадры.

Очевидцы сообщают, что одна ракета накануне ночью попала в АЗС. Один из местных жителей спрашивает других людей: «Это взаправду?» и получает ответ: «Взаправду».

Ночью 14 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о массированной атаке на город и призвал горожан оставаться в укрытиях. По его словам, кроме баллистики, по столице ударили дроны. Их обломки упали на крышу пятиэтажки, что и привело к возгоранию и на дорогу.

Накануне военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. В зоне атаки, по его словам, находились ключевые военные объекты. В их числе Яворовский полигон, где украинских военных готовят по стандартам НАТО, секретный объект «Ивано-Франковск-16» (бывшее хранилище ядерных боеприпасов, в котором сейчас расположены командный пункт и склады), а также 233-й полигон в Ровенской области, аэродромы Коломыя, Озерное, Стрый, Ужгород и Дубно (потенциальные базы для истребителей F-16 и Mirage 2000).

Ранее на Украине предупредили о новом массированном ударе ВС РФ.

 
