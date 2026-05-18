В украинском городе произошли взрывы

В городе Днепр (бывший Днепропетровск), который находится на юго-востоке Украины, произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

СМИ не приводит подробностей.

В Днепропетровской и некоторых других областях Украины действует воздушная тревога.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 14 мая российские военные нанесли массированный удар по Украине. По информации ведомства, все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты — поражены. В министерстве отметили, что этот удар стал ответом на атаки украинских военных на гражданские объекты России.

Как сказал пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, эта российская атака стала «одной из самых масштабных» за все время специальной военной операции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев являлся главной целью ударов, которые наносились «баллистикой, аэробалистикой, крылатыми ракетами».

Ранее на Украине пожаловались, что ВС России изменили тактику нанесения ударов.