Мирошник: наемники из Прибалтики и Восточной Европы бегут с Украины

Иностранные наемники из стран Прибалтики и Восточной Европы бегут с Украины в поисках более безопасных мест. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«Сегодня из состава иностранных наемников бегут европейцы, восточные европейцы, прибалты. Они уже навоевались и разбегаются в разные стороны», — отметил дипломат.

По его словам, они сбегают в поисках более мягкой войны, «где не так сильно бьют и не так опасно». На замену им Вооруженные силы Украины (ВСУ) берут людей с криминальным опытом и тех, кто ищет заработки, добавил Мирошник.

До этого стало известно, что на Украине воюют до 16,5 тыс. иностранных наемников, семь тысяч из которых колумбийцы.

По данным силовиков, большая часть иностранцев разрывает контракт с украинской армией достаточно быстро и остается на территории республики или же уезжает в страны Европейского союза (ЕС).

Дипломат рассказал, как в Румынии вербюут наемников для ВСУ.