В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Слюсарь: в Таганроге и двух районах Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате отражения нападения дроны были уничтожены в Таганроге, Азовском и Каменском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал чиновник.

18 мая РИА Новости сообщило со ссылкой на данные министерства обороны РФ, что средства ПВО в течение минувшей недели сбили над территорией России не менее 3124 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Больше всего вражеских дронов было перехвачено и уничтожено 13 мая (572) и 17 мая (1054). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны.

Атака беспилотников на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Удары затронули и Подмосковье — есть раненые и разрушения.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

 
