«Основное направление — Киев». Что известно об одном из самых массированных ударов по Украине

На Украине заявили, что подверглись одной из самых масштабных атак с начала СВО

В ночь на 14 мая российские военные нанесли массированный удар по Украине, сообщило Минобороны РФ. Главной целью был Киев, власти города заявили о попадании по объектам в шести районах. Также были поражены связанные с ВСУ цели и в других регионах, в том числе на западной Украине. В ВСУ утверждают, что ночная атака стала одной из самых масштабных за время СВО.

Пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона заявил, что атака минувшей ночью стала «одной из самых масштабных» за все годы специальной военной операции , его слова привел Telegram-канал «Политика страны»,

«Основное направление — Киев», — говорится в сообщении.

Игнат добавил, что атака «большими силами» ведется практически непрерывно после окончания перемирия, то есть с 12 мая. А «короткий перерыв после вчерашнего вечернего удара» был недостаточен для того, чтобы ВСУ смогли перегруппировать силы противовоздушной обороны (ПВО), подготовить технику и дать отдохнуть личному составу. Из-за этого украинцы не смогли эффективно отразить ночную атаку .

«Поэтому действительно сказывается и физическая усталость, и сказывается, собственно, перегрузка техники, расход определенных боеприпасов. Понятно, что на все это нужно время»,

— заявил военный.

Мэр Киева Виталий Кличко ночью писал в своем Telegram-канале о том, что взрывы произошли в Дарницком, Шевченковском, Соломенском, Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах города. На левом берегу Днепра после прилетов начались перебои с подачей воды .

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев являлся главной целью ударов, которые наносились «баллистикой, аэробалистикой, крылатыми ракетами».

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что среди целей удара оказался аэропорт, «где садятся и довооружаются перед вылетами украинские самолеты, в том числе F-16 и Mirage из стран Запада». Также по его словам, был атакован завод АРЗ 410 в Жулянах, где ремонтируют американские самолеты F-16 и производят беспилотники .

Министерство обороны РФ в сводке от 14 мая подтвердило факт массированного удара по целям на Украине, связанным с ВСУ . Подчеркивается, что это стало ответом на атаки украинских военных на российские гражданские объекты.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — объявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты — поражены.

Удары по критической инфраструктуре

Министр развития общин и территорий и вице-премьер Украины Алексей Кулеба заявил, что, помимо Киева, под ударом оказались «десятки регионов» , в том числе Киевская, Харьковская, Одесская и Полтавская области. Целью атак стала критическая инфраструктура, а повреждения получили в том числе железнодорожные объекты .

Глава Одессы Олег Кипер написал о повреждении инфраструктуры городского порта, а также грузового транспорта. Руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин утверждает, что в регионе оказались оборваны линии электропередач.

«Утром без электроэнергии остались потребители в Полтавской, Харьковской, Сумской, <…> Днепропетровской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Киевской областях и городе Киеве», — добавляют в компании «Укрэнерго».

По данным портала «Военное обозрение», одна из самых массированных атак беспилотников велась по всей территории западной Украины. Утверждается, что впервые с 2022 года под удар попали инфраструктурные и промышленные объекты в Ужгороде Закарпатской области . Предварительно, поражено производство беспилотников. Также взрывы прогремели в Сваляве и Мукачеве.