Ночную атаку по Киеву назвали одной из самых масштабных

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ночная атака по республике была одной из самых масштабных с начала российской специальной военной операции. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По его словам, главным образом пострадал Киев.

По данным журналистов, с вечера 13 мая Украину атаковали 56 ракет и 675 беспилотников.

По данным украинских СМИ, в результате обстрела в Дарницком районе Киева частично обрушился девятиэтажный дом. Мэр города Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале, что 18 квартир в доме полностью разрушены.

Также власти сообщили о разрушениях в Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах Киевской области.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, где ремонтируют американские истребители F-16. По его словам, удар пришелся по авиаремонтному заводу АРЗ 410.

Ранее мощные ракетные удары по Киеву попали на видео.

 
