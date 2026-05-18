«Хезболла» назвала количество выведенных из строя за месяц израильских танков

Lisi Niesner/Reuters

Вооруженные отряды шиитского движения «Хезболла» в течение месяца вывели из строя 48 танков израильской армии. Об этом со ссылкой на коммюнике движения сообщает ТАСС.
В заявлении говорится, что бойцы «Хезболлы» в период с 16 апреля по 17 мая провели против Израиля 339 военных операций. В ходе них были атакованы 15 командных пунктов, три казармы, две военные базы, семь артиллерийских позиций и вертолетная площадка. Управляемыми ракетами и беспилотниками полностью или частично выведены из строя 48 танков, 18 бронетранспортеров и 12 автомобилей повышенной проходимости.

Потери противника в живой силе «Хезболла» оценила примерно в 250 человек.

10 мая сообщалось, что беспилотные летательные аппараты шиитского движения «Хезболла» поразили на юге Ливана два танка армии Израиля.

6 мая Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по южному пригороду Бейрута, в результате чего был ликвидирован командующий силами специального назначения «Радван» движения «Хезболла» Малек Баллут.

Ранее Нетаньяху отверг прекращение борьбы с «Хезболлой» ради мира с Ираном.

 
