В Южном Ливане беспилотники «Хезболлы» подбили израильские танки Merkava

IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты шиитского движения «Хезболла» поразили на юге Ливана два танка армии Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

В заявлении говорится, что в ответ на нарушения Израилем режима прекращения огня и непрерывные бомбардировки ливанских населенных пунктов бойцы «Хезболлы» атаковали командные пункты противника в приграничном районе Джель-эль-Алям и поселке Эль-Байяда. При этом ударные дроны подбили два танка Merkava.

6 мая Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по южному пригороду Бейрута, в результате чего был ликвидирован командующий силами специального назначения «Радван» движения «Хезболла» Малек Баллут. Стало известно, что атака координировалась с США. Это был первый израильский удар в районе Бейрута с начала текущего прекращения огня с Ливаном.

Ранее в Израиле заявили о ликвидации более двух тысяч членов «Хезболлы».

 
