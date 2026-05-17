Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Славянском направлении в ДНР

Пушилин: ВС РФ нанесли поражение ВСУ на территории нацпарка «Святые горы»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на территории национального парка «Святые горы» на Славянском направлении в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в «Максе».

По его словам, российские военные также расширяют зону контроля в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб в рамках освобождения Святогорска.

26 апреля Пушилин заявил, что Вооруженные силы РФ отодвигают украинские формирования по всей линии фронта. По его словам, наибольшие успехи наблюдаются на трех направлениях — Добропольско-Красноармейском, Славянском и Краснолиманском.

Российские войска продвигаются в сторону Доброполья, а также сокращают дистанцию в районе Рай-Александровки — взятие этого села позволит ВС РФ установить контроль над всей Краматорско-Славянской агломерацией, отметил он. Кроме того, военнослужащие страны прошли вперед в районе реки Северский Донец и населенных пунктов Святогорск, Пришиб, Татьяновка, добавил глава ДНР.

В феврале Пушилин сказал, что взятие под контроль Святогорска должно позволить запустить канал Северский Донец — Донбасс в полную силу и обеспечить регион водой.

Ранее российские войска приблизились на расстояние 15 км к Краматорску в ДНР.

 
