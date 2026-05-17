Украинский беспилотник атаковал один из корпусов детского сада №10 (бывший д/с №16) в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел на улице Комсомольской.

«Повреждены окна, на территории сада — обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара», — написал он.

Пухов отметил, что корпус сада не использовался в учебном процессе, поэтому обошлось без пострадавших. Он предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.

16 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что обе автозаправочные станции в Энергодаре выведены из строя в результате постоянных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что новости из города все больше похожи на боевые сводки, так как украинские беспилотники бьют по мирным жителям и инфраструктуре населенного пункта.

15 мая депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «окончательно слетел с катушек», санкционировав атаку дронов на сотрудников ЗАЭС. По словам парламентария, западным странам пора осознать, какую змею они пригрели у себя на груди и не дать украинскому лидеру устроить новый Чернобыль, а также не снабжать его новыми пакетами помощи на приобретение очередных БПЛА.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ не подпускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС.