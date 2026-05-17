Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Украинский беспилотник атаковал детский сад в Энергодаре

Пухов: ВСУ ударили беспилотником по детскому саду в Энергодаре
Telegram-канал «Пухов LIVE»

Украинский беспилотник атаковал один из корпусов детского сада №10 (бывший д/с №16) в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел на улице Комсомольской.

«Повреждены окна, на территории сада — обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара», — написал он.

Пухов отметил, что корпус сада не использовался в учебном процессе, поэтому обошлось без пострадавших. Он предупредил, что опасность повторных ударов сохраняется.

16 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что обе автозаправочные станции в Энергодаре выведены из строя в результате постоянных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что новости из города все больше похожи на боевые сводки, так как украинские беспилотники бьют по мирным жителям и инфраструктуре населенного пункта.

15 мая депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «окончательно слетел с катушек», санкционировав атаку дронов на сотрудников ЗАЭС. По словам парламентария, западным странам пора осознать, какую змею они пригрели у себя на груди и не дать украинскому лидеру устроить новый Чернобыль, а также не снабжать его новыми пакетами помощи на приобретение очередных БПЛА.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ не подпускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС.

 
Теперь вы знаете
Вампирши-монахини, БДСМ-оргия и плачущий фантомас. 8 главных кринж-выступлений с «Евровидения-2026»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!