Украинские дроны не подпускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС

Яшина: дроны ВСУ не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам ЗАЭС
Дроны украинских войск намеренно не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС. Об этом рассказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Дронов было много. Не один и не два. Сначала атаковали именно автомобиль с сотрудниками, а потом намеренно не подпускали скорую помощь», — уточнила она.

До этого два сотрудника ЗАЭС получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по прилегающей к объекту территории. Как сообщили в пресс-службе станции, атака носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.

5 мая мэр Энергодара Максим Пухов рассказал, что не менее 15 украинских FPV-дронов атаковали здание администрации. В результате атаки никто не пострадал, так как сотрудники были своевременно эвакуированы. Пухов добавил, что большая часть дронов была сбита на подлете. В результате падения обломков повреждения получили несколько автомобилей.

Ранее глава МАГАТЭ отреагировал на инциденты вокруг ЗАЭС.

 
