Мужчина погиб при ударе украинского дрона по грузовику под Белгородом

Оперштаб: мужчина погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель Белгородской области погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

Инцидент произошел минувшей ночью в селе Нежеголь в Шебекинском округе. Вражеский беспилотник атаковал грузовой автомобиль. От полученных травм водитель скончался на месте. Личность мужчины устанавливается. Его машина полностью сгорела.

Накануне житель поселка Красная Яруга в Белгородской области не выжил при атаке украинского дрона на легковой автомобиль. Пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи. Транспортное средство также получило повреждения.

15 мая Вооруженные силы Украины атаковали многоквартирный дом в Белгороде. По данным оперштаба, повреждения зафиксированы в более 70 квартирах. Также белгородские власти сообщили о состоянии пострадавших жильцов многоэтажки. Трехлетний ребенок попал в детскую областную клиническую больницу. Еще трое остаются под присмотром врачей в медицинских учреждениях Белгорода, остальные отпущены домой на амбулаторное лечение.

Ранее в МИД РФ рассказали о пострадавших за время перемирия 9-11 мая.