В оперштабе рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА по Белгородской области

В Белгороде более 70 квартир повреждены в атакованной беспилотниками многоэтажке

Повреждения зафиксированы в более 70 квартирах многоквартирного дома, атакованного 15 мая в Белгороде. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

Отмечается, что оценку строительных конструкций после разрушений будут производить эксперты.

Также белгородские власти сообщили о состоянии пострадавших жильцов многоэтажки. Трехлетний ребенок попал в детскую областную клиническую больницу. Трое пострадавших остаются под присмотром врачей в медицинских учреждениях Белгорода, остальные отпущены домой на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что силы ПВО сбили беспилотники в двух городах Ростовской области.

В Минобороны РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны в ночь на 16 мая сбили над российскими регионами 138 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в МИД РФ рассказали о пострадавших за время перемирия 9-11 мая.