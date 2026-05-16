Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Оперштаб: в Белгородской области погиб мужчина при ударе дрона ВСУ по автомобилю

В поселке Красная Яруга Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль. Об этом сообщает оперштаб региона.

В результате атаки мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи. Транспортное средство также получило повреждения, уточнили в оперштабе.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород. Дрон противника влетел в многоэтажку. В результате налета были повреждены более 70 квартир. Также пострадали жильцы дома: трехлетний ребенок попал в детскую областную клиническую больницу, еще трое пострадавших остаются под присмотром врачей в медицинских учреждениях Белгорода. Остальные были отпущены домой на амбулаторное лечение.

В Минобороне России сообщили, что в ночь на 16 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 138 украинских БПЛА над российскими регионами.

Ранее три человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ.