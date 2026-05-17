На подлете к Москве сбили беспилотник

Средствами ПВО уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Информации о пострадавших на данный момент.

Днем ранее Собянин сообщал о нескольких атаках БПЛА на столичный регион. В течение субботы, 16 мая, город пытались атаковать 38 беспилотников. Первые два БПЛА был нейтрализованы средствами ПВО прошлой ночью около 2:00. Последний налет дронов на город был зафиксирован около 22:15.

В ночь на 17 мая атаке подверглась Тульская область. Как уточнил глава региона Дмитрий Миляев, подразделения ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Тульской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что за пять часов над Россией сбили еще почти 90 беспилотников.