Количество атаковавших Москву БПЛА достигло 50

Собянин: на подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере «Макс» о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотников противника, атаковавших столицу.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Таким образом, столицу в течение субботы, 16 мая, пытались атаковать уже 50 беспилотников. Первые два БПЛА был нейтрализованы средствами ПВО прошлой ночью около 2:00. Последний налет дронов на город был зафиксирован около 22:15.

На этом фоне столичный Внуково и подмосковный Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства у аэропортов.

